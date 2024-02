"Nunca escuchamos": La explicación de los animadores de Viña por no haberle dado Gaviota de Oro a Anitta

29 feb. 2024 - 10:15 hrs.

Con una especial polémica terminó la cuarta noche del Festival de Viña del Mar. Y es que la cantante de nacionalidad brasileña, Anitta, se fue sin recibir la Gaviota de Oro.

En el momento de su última canción, la artista bajó del escenario, lo que impactó a los conductores del certamen, María Luisa Godoy y Francisco "Pancho" Saavedra, quienes solo minutos antes le habían entregado la Gaviota de Plata.

Cuando los conductores retornaron al escenario, la brasileña ya no estaba, por lo que pidieron que el público gritara su nombre, pero la cantante no regresó y explicaron que se había ido de la Quinta Vergara. Sin embargo, luego, Anitta reapareció en el backstage con otra vestimenta, instancia en que reconoció que no sabía que se entregaban dos premios.

Anitta recibiendo la Gaviota de Plata (Agencia Uno)

"Nunca escuchamos"

Finalizada la cuarta noche del Festival de Viña 2024, los animadores entregaron las razones por las que no se le otorgó la Gaviota de Oro a Anitta.

"Queríamos que volviera, sabíamos que había una cierta cantidad de público que se estaba manifestando, que quería la Gaviota de Oro, pero como que la pedían y después no", explicó Pancho Saavedra.

Por su parte, María Luisa Godoy indicó que "la de Oro no la alcanzaron a pedir en la primera salida. Nunca escuchamos que pedían Gaviota de Oro".

En esa línea, detalló que "es más, se produjo como un silencio, empezamos a conversar con ella, dimos tiempo a ver qué pasaba, y la gente no la pidió, yo me imagino que no la pidieron porque esperaban que ella volviera a cantar y después de volver a cantar, entregársela, que es lo que sucede habitualmente con todos los artistas".

Pancho, finalmente, señaló: "Al final del show yo pedí que me prendieran el micrófono para decirle a la gente 'Anitta se fue'. Lo que todos vimos no era que aplaudieran tanto o pidieran tanto la Gaviota de Oro".

