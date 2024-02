"Anitta ya estaba en pijama": Caniulef desclasifica los detalles de polémica por Gaviota de Oro en Viña 2024

29 feb. 2024 - 13:10 hrs.

La sensualidad y el carisma de Anitta marcaron el cierre de la cuarta noche del Festival de Viña 2024. Sin embargo, el show terminó de manera abrupta, dejando descolocados al público y los animadores del certamen.

Lo anterior porque la artista, pese a que había expresado sus deseos de cantar "toda la noche", al momento de interpretar su última canción se fue raudamente no solo del escenario, sino que de la Quinta Vergara.

Después de entonar su hit "Downtown" la brasileña fue premiada con la Gaviota de Plata, pero más tarde, cuando María Luisa Godoy y Francisco Saavedra quisieron darle la Gaviota de Oro, ella ya no estaba en el recinto.

Andrés Caniulef entrega detalles de la polémica

Este 'impasse' generó una ola de críticas en redes sociales en contra de la organización. Durante el matinal "Mucho Gusto" conversaron con el periodista Andrés Caniulef, quien desclasificó los detalles de la polémica.

"Fue bastante vergonzoso. Lo que estamos viendo es un quiebre absoluto, el equipo del festival no conversa, es decir, el equipo encargado de los canales de televisión, más los animadores, no están en un diálogo claro", comentó el comunicador.

Asimismo, explicó que la pauta establecía que los dos galardones se entregaran al unísono, "sin embargo, existió un bache, el público no grito con demasiada fuerza por la Gaviota de Oro".

La idea era que Anitta regresara al escenario para seguir cantando y que luego los animadores generaran el momento para que se pidiera la Gaviota de Oro, pero esto no salió como esperaban.

"Anitta estaba acostada, con pijama dentro de su camarín y nadie le informó que tenía que recibir otro premio ni que tenía que subir al escenario porque la estaban llamando", remarcó Caniulef.

Asimismo, el periodista enfatizó que esto no se conversó previamente con la artista: "Todo eso quedó evidenciado cuando los animadores van al camarín, todo esto al aire, y Anitta decía 'no sabía, nadie me dijo que tenía que esperar otro premio'".

