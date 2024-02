"Me darían ganas de ser infiel": Sebastián Yatra confiesa por qué sus romances han sido de corta duración

22 feb. 2024 - 12:10 hrs.

Polémica causaron los dichos del cantante colombiano Sebastián Yatra, referidos a su vida amorosa y la forma en la que él vive sus relaciones.

Lo anterior porque el intérprete de canciones como "Traicionera" aseguró que sus relaciones amorosas han durado poco por las ganas que le dan de ser infiel.

La polémica confesión de Sebastián Yatra

En conversación con el pódcast "A solas con...", el cantante habló sobre los grandes amores de su vida, mencionando a dos de sus parejas más conocidas del mundo del espectáculo.

"Enamorarme, enamorarme... dos veces, con mis dos novias, que son Tini y Aitana. Mis dos relaciones han sido amor mutuo, donde me he sentido bien y ha sido superbonito", indicó Yatra.

Sebastián Yatra

Sobre la fidelidad, aseguró que "yo siempre he sido fiel. Mi máximo de relaciones ha sido un año. Si yo tuviese una relación mucho más tiempo, no sé cómo podría aguantar, porque es que me darían ganas de ser infiel".

"Aunque estuviese enamorado de alguien, me darían ganas de estar con alguien más", agregó sin tapujos el artista, causando polémica en redes sociales, donde ya se armó el debate sobre sus dichos.

Revisa la entrevista completa

