"No puedo creerlo": La reacción de Naya Fácil a la rutina de Diego Urrutia en "Juntos, Chile se levanta"

La influencer Naya Fácil fue mencionada en la rutina del comediante Diego Urrutia en la emisión de "Juntos, Chile se levanta".

Y es que la generadora de contenidos fue una de las personas que ha brindado ayuda a los damnificados por los incendios y junto a sus seguidores reunió más de 30 millones, dinero con el que compró enseres que ella misma fue a dejar a la región de Valparaíso.

Su paso por la región no estuvo exento de polémicas y es que incluso, este lunes, fue detenida luego de un altercado en un bar. Ya de regreso en Santiago, la madrugada de este viernes, fue víctima de una intento de encerrona en la comuna de La Florida.

"No me invitaron"

La noche de este viernes, Naya se encontraba junto a cercanos en su casa cuando encendió el televisor y se percató de que Diego Urrutia la nombró en su rutina por la ayuda brindada a los damnificados.

"Está hablando de mí, no puedo creerlo", dijo con alegría en una historia compartida en su cuenta de Instagram, aunque aseveró que no la llamaron al evento.

"Pero aun así, no me invitaron a esto, 'Juntos, Chile se levanta', no me invitaron, pero bueno, se agradece la causa", expresó.

Finalmente, tuvo palabras de agradecimiento para el comediante. "Bacán un poco de humor para un día tan intenso", reconoció.

