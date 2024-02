Cony Capelli reconoció que tiene nueva pareja en programa digital de Juntos Chile se levanta: "Estoy feliz"

16 feb. 2024 - 23:55 hrs.

Una de las participantes del programa digital de Juntos Chile se levanta fue la chica reality Constanza Capelli, quien se sumó a la jornada solidaria junto a otros rostros de los distintos canales de televisión.

Fue en este marco que la joven fue sorprendida por una pregunta de Tita Ureta, quien le preguntó directamente si estaba en una relación.

La respuesta de Cony Capelli

Cony rápidamente contestó "ya no estoy soltera, estoy contenta, estoy feliz”, para luego agregar que "no me gusta ahondar tanto, pero sí, estoy contenta y estoy feliz".

Si bien no indicó quién es su nueva pareja, si reconoció que fue sorprendida por usuarios de internet. "Ahora las redes no te dejan escapar ni una. Me cacharon altiro, y ante eso el amor siempre suma, entonces al final no tiene nada de malo", remarcó.

¿Qué artistas se presentan en "Juntos Chile se levanta"?

Los artistas y humoristas que son parte de "Juntos Chile se levanta" son:

Polimá Westcoast

Noche de Brujas

Luciano Pereyra

Gino Mella

Diego Urrutia (humorista)

Gepe

Pablito Pesadilla

Kidd Voodoo

Jorge Alís (humorista)

Karen Paola

Vesta Lugg

Soulfia

Young Cister

Karla Grunewaldt

Dani Ride

Jairo Vera

¿Cómo será el programa?

Dividido en varios bloques, "Juntos Chile se Levanta" cuenta con los secretos detrás del escenario del Movistar Arena, entrevistas en backstage e historias inspiradoras sobre lo que se está viviendo en la región de Valparaíso. Todo será emitido sin interrupciones hasta finalizar la jornada solidaria.

YouTube, los sitios web de los canales unidos y las redes sociales, serán protagonistas de esta transmisión, donde se cruzarán figuras como Tita Ureta, Rodrigo “Gallina” Avilés, Nataly Chilet, Francesco Gazzella, Joaquín Méndez, Benjamín Estibil, entre muchos más.

Durante el bloque en el que las señales tradicionales pausen sus transmisiones para emitir noticieros (21 horas), la transmisión digital continuará con la participación de varios influencers y rostros de realities en estudio y en terreno.

¿Cómo puedo donar?

Es posible donar a través de la cuenta 1001-4 del Banco Estado a través del siguiente link.

Tanto esta recaudación como la de las entradas, que ya se agotaron, irán en apoyo a los afectados.

La transferencia de dinero desde el extranjero se podrá realizar a vía Swift, con el código BECHCLRM.Los datos para efectuar un abono de manera presencial desde fuera de Chile son los siguientes:

Beneficiario: Corporación de Organizaciones Solidarias

Dirección: Bustamante 26, Providencia, Santiago, Chile

Banco: BancoEstado

Cuenta corriente: 00108051981

En tanto, para donar de manera online se deben seguir los siguientes pasos: