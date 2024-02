"En gustos no hay nada escrito": José Miguel Viñuela responde a crítica por sutil cambio de look

13 feb. 2024 - 20:00 hrs.

El conductor de televisión José Miguel Viñuela es un activo usuario de redes sociales, donde suele subir fotos y videos mostrando su día a día.

Por ejemplo, el pasado 8 de febrero, Viñuela subió un video desde Talca, promocionando el Festival de la Independencia de la comuna, con un look que le valió una crítica de parte de una seguidora.

La crítica a José Miguel Viñuela

Lo anterior porque José Miguel apareció luciendo una sutil barba, de un par de días que se le asoma por sus mejillas y parte de su mentón.

Una seguidora le escribió su opinión sobre este look, dejándole en claro que, al menos para ella, no cree que la barba le siente bien.

"José, discúlpame por sugerirte que no uses barba, te hace verte mayor. Me siento súper mal por meterme en algo personal, pero creo que eres más encantador con tu cara limpia", expresó.

Viñuela le contestó a su seguidora, cuyo comentario logró algunos "me gusta" y, lejos de atacarla, decidió darle una educada respuesta.

"No te preocupes, dicen que en gustos no hay nada escrito", escribió José Miguel, adjuntando además un emoji de dos manitos hacia arriba.

