"¡Chile te ama!": Tiktoker nacional conoció a Henry Cavill en una alfombra roja y se volvió viral

La tiktoker chilena @amanda.laquemada reside en Corea del Sur, país donde se celebró la premier de la película "Argylle", que tiene como protagonista al famoso actor británico Henry Cavill.

A petición de su amiga, la joven se propuso conocer al intérprete de Superman, con quien finalmente terminó intercambiando unas palabras en el evento.

Tiktoker chilena conoce a Henry Cavill en alfombra roja/TikTok @Amanda.laquemanda

Una chilena esperando por Cavill

Con estas palabras, la amiga de Amanda le encomendó la misión de conocer a Cavill. La tiktoker, comprometida con el objetivo, llegó temprano al teatro donde se celebraría el evento, encontrándose con gente que ya estaba en espera del elenco.

La chilena tuvo la suerte de quedar en primera fila y conocer de cerca a actores de calibre mundial, tales como Sam Rockwell y Bryce Dallas Howard, que acompañan a Cavill en el nuevo filme.

Henry se unió al resto del reparto, saludando a sus fans y llenando la alfombra de gritos que llamaban su nombre.

“¡Chile te ama!”

La tiktoker estuvo a la espera del británico, quien se dio el tiempo de dar autógrafos y sacarse fotos con todas sus fans.

Finalmente, la chilena tuvo a Calvill al frente y le dijo: "Hi, Henry, Chile loves you" (Hola, Henry, Chile te ama), a lo que actor respondió tiernamente: "Oh, thank you" (Oh, gracias).

"Los pudimos ver muy cerca, estoy muy emocionada", indicó feliz Amanda, quien de recuerdo se llevó un autógrafo de Cavill.

Reacción en los comentarios

"Has vivido el sueño de muchas, sentí que yo estaba ahí", "gracias por representar a tantas chilenas!!!", "qué emoción, muchas gracias por decir 'Chile te ama'", "lo más cerca que veré a Henry, gracias a vos", "ni siquiera estoy ahí, pero con solo ver el tiktok me emocioné".

Estos fueron algunos de los emocionantes comentarios que dejaron los usuarios en el video de Amanda, que actualmente ya acumula más 15 mil 'likes'.

