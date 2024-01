"Me iban a matar": Presuntos asesinos de Canserbero denuncian torturas y que su confesión fue forzada

31 en. 2024 - 13:10 hrs.

En diciembre del 2023, la fiscalía venezolana anunció que los hermanos de origen chileno, Natalia y Guillermo Améstica, confesaron haber asesinado al cantante Tirone González, conocido artísticamente como Canserbero.

Si bien los persecutores subieron videos de ambos confesando el crimen, ahora, a más de un mes de aquello, los hermanos acusan que hicieron las declaraciones de forma obligada, además de asegurar que han sido torturados.

"Me iban a matar"

Guillermo Améstica se ha contactado con su hija, Claudia, desde la cárcel donde está preso en Venezuela, revelándole las supuestas torturas que ha sufrido, revela el sitio T13.

"Me insultaron para que confesara, yo no confesé nada. Claudia, me iban a matar. Con música de Canserbero y una vaina de tortura atrás", dijo Guillermo.

Canserbero y Guillermo Améstica

Asimismo, aseguró que para lograr su confesión "me pusieron una bolsa en la cabeza y me ahogaron cinco veces".

De acuerdo a Guillermo, él y su hermana llegaron al Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro el pasado 15 de diciembre, donde habrían recibido amenazas del director y otros funcionarios del recinto, logrando luego grabar sus confesiones.

"Nos tuvo hasta las 2 de la mañana y nos hizo todos los videos, repetir la escena y había que decir exactamente todo lo que ellos dijeron. Así fue y todos los fiscales ahí", expresó.

Guillermo Améstica pide ayuda

Por lo anterior, Guillermo le rogó a su hija que por favor pidiera ayuda a autoridades chilenas, incluyendo al Presidente Gabriel Boric.

"Busca las opciones por dónde sea, por favor, sácanos de aquí. Llama al Presidente de Chile, lo que sea. Muéstraselos a la Embajada Chilena, pero no lo comentes y no lo pases, porque no te imaginas, ellos (las autoridades venezolanas) tienen el control completo", cerró.

