La confesión de la mexicana Yuri: "Creo que si Dios no llega a mi vida en ese tiempo, me vuelvo ninfómana"

27 en. 2024 - 18:15 hrs.

La cantante azteca, Yuri, hizo declaraciones en una entrevista con el mexicano Nayo Escobar, publicada en YouTube.

Con mucho humor, la artista confesó secretos de su pasado y tentaciones que ha tenido durante su matrimonio con el chileno Rodrigo Espinoza, con quien se casó hace 28 años.

"No sé ni cómo es que no quedé embarazada"

Yuri, cuyo verdadero nombre es Yuridia Valenzuela Canseco, confesó que a partir de los 16 años vivió una vida desenfrenada, y que su adicción era “el amor, el piojito, el cariñito, eso era lo mío y no la droga o la pachanga. Lo mío era 'ese me gusta (oye, pero es casado, le decían) pero no capado, tráiganmelo'”.

La cantante comentó que adquirió un papiloma cervicouterino que “casi me mata, porque yo estaba media happy day cada vez que me acostaba con los señores y nunca me cuidé”.

“No sé ni cómo es que no quedé embarazada, hubiera tenido hijos así como un equipo de fútbol... Yo creo que Dios, en ese momento, estaba de mi lado, ya me tenía escogida. Decía: ‘Ay, no estoy ovulando, y hay dale’, yo me acosté con mucha gente”, añadió.

“Yo creo que si Dios no llega a mi vida en ese tiempo, si me vuelvo ninfómana, tenía belleza, dinero, juventud y todos me miraban”, expresó.

"Le advertí a mi marido; es la última vez que me dejas sola"

Yuri recordó una ocasión cuando su esposo no la acompañó a Televisa, y justo aparecieron tres exparejas.

“Llega el primero y me toqueteaba y me decía: ‘Hola mi amor, estás bien buenota’ y yo solo le decía: ‘No me toques que soy débil’. A la mitad de Televisa, otro, ese llega, me jala y me planta un beso y mi cuerpo me decía: ‘ay qué sabroso’”, confesó.

Finalmente, se topó con el último ex al que, aseguró, “no pude cuchiplanchármelo… la carne tiene memoria y para despedirme me inventé que me sentía mal. Después llegué a mi casa y le advertí a mi marido (el chileno Rodrigo Espinoza), es la última vez que me dejas sola, porque así paso con mis tres exparejas. Yo le cuento todo”.

