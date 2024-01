"Cuenta corriente en cero": Pedro Engel revela cómo es su presente económico tras alejarse de la TV

26 en. 2024 - 12:50 hrs.

El conocido astrólogo y tarotista Pedro Engel reveló estar atravesando por una compleja situación económica, tras haber perdido algunas de sus más importantes fuentes laborales.

Engel contó detalles de su actual estado financiero y detalles de su estilo de vida, que lo han llevado a tener algunas deudas durante el último tiempo.

"Voy a vivir de milagros"

Pedro conversó con un programa de TV+, en el cual partió confesando que "yo no sé ahorrar, si gano mucho me lo gasto todo, ¿a qué va a dejar plata uno? Si gano 50, gasto 70. Invito a mis hijos, no me importa nada".

Pedro Engel

Un modo de vivir que podía subsidiar, no obstante, en un momento de su vida varios de sus trabajos cesaron. "De repente todas mis pegas mermaron, ya no ganaba todos los ceros que ganaba, pero las deudas seguían aumentando", indicó.

¿Y cómo lo hace para vivir actualmente? El tarotista reconoció que un día se dijo a sí mismo: "Viví muchos años de un buen sueldo y a partir de hoy voy a vivir de milagros".

Algo que aseguró le ha funcionado desde que tomo dicha decisión, e incluso puso un ejemplo de aquello. "Te juro que si mañana tengo que pagar un crédito de 900 lucas, el día antes (me llaman y me dicen) 'Pedrito, ¿puedes venir a un evento?, pero tenemos solo 900 lucas para pagarte'. Es así todos los días", manifestó.

"Yo todos los días veo qué me toca pagar, como te digo, no tengo ningún peso ahorrado, y pido 'Divina Providencia, desde lo más profundo de mi corazón provéeme esto'. Nunca pido de más. Si son 385 lucas, pido 385 lucas. Termino el día y pago lo que tengo que pagar", aseguró.

"Cuenta corriente en cero"

Al cierre, Pedro contó que en una ocasión "un sabio me dijo, '¿sabes cuál es la mejor manera de dormir? Cero peso en la cuenta corriente, porque todo lo que tienes ahí te pesa'. Desde ahí, todos los días (tengo) cero peso en la cuenta corriente".

"Si necesito 300 lucas, yo sé que voy a hacer una consulta, me van a llamar, o me van a pagar lo que me deben y las 300 lucas se van a hacer durante el día. Y en la noche, cuenta corriente en cero", cerró.

Todo sobre Famosos chilenos