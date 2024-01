"El tiempo me terminó dando la razón": Los mensajes de apoyo a Carla Jara por antiguos dichos contra Cathy Barriga

26 en. 2024 - 09:25 hrs.

Hace 5 años, antes de que estallara la investigación contra Cathy Barriga, imputada por estos días por los delitos de fraude al fisco y falsificación de instrumento público, mientras era alcaldesa de Maipú, una excompañera suya en "Mekano", Carla Jara, entregó una dura opinión contra ella.

En el programa "La Divina Comida", en ese entonces, a Carla le preguntaron sobre diversas celebridades que pasaron por "Mekano", con la condición de que ella dijera solo un término que definiera a las personalidades.

La dura opinión de Carla Jara contra Cathy Barriga

Cuando tocó el turno de Barriga, ella dijo: "Falsa", pasando luego, ante la sorpresa de los demás invitados, a entregar una mayor explicación sobre su opinión.

"Falsa, no como alcaldesa, como persona. Conozco su otro lado porque trabajó en 'Mekano' conmigo. Ella tuvo momentos muy desagradables conmigo, me trató muy mal en ciertas ocasiones, entonces, yo no me olvido de eso. Yo no creo en la ‘Ay, soy tan buena, tan dulce, tan pinky, tan rosada’, no", sentenció.

Carla Jara y Cathy Barriga

Dicha opinión, en ese momento, cuando Cathy estaba en su mejor momento político, provocó que Carla Jara obtuviera cientos de críticas de parte de los adherentes de la entonces alcaldesa.

"El tiempo me terminó dando la razón"

Estos dichos de Carla Jara nuevamente reflotaron tras la formalización de la exalcaldesa, aunque ahora, su opinión ha conseguido aprobación de parte de los internautas.

"Ahora todo el mundo me escribe y me manda mensajes diciendo que 'el tiempo me terminó dando la razón'. Es lamentable todo lo que se está viviendo. Antes de todo es mujer y es mamá. Así que me imagino que debe ser un momento superdifícil", dijo Jara recientemente a un programa de TV+.

La exparticipante de "Mekano" hizo hincapié en que al tratarla de "falsa" no lo hizo ella ante su rol de alcaldesa, "sino cómo había sido ella conmigo como persona y nada más, esa fue mi experiencia con ella. Nada más que decir, porque es un tema legal y está todo ahí aún estudiándose, y no quiero estar involucrada en cosas legales", concluyó la celebridad.

