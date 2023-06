Carola Varleta cuenta cómo nació su relación con hijo de Pedro Engel: "Fue flechazo de inmediato"

03 jun. 2023 - 12:30 hrs.

La actriz Carola Varleta reveló detalles de su relación con Kabir Engel, hijo de Pedro Engel, astrólogo y escritor.

Carola, contó cómo se conocieron con Kabir, como así también la buena relación que mantiene con su suegro, en conversación con el programa "Buenos Días a Todos" de TVN.

Carola Varleta y el hijo de Pedro Engel

La actriz precisó que ambos se conocieron fuera del país, en Alemania, ya que ambos se encontraban en Europa por motivos laborales.

"Nos pusieron los ancestros, ‘ya júntense una vez por todas’. Fue una cosa de la vida, él fue a un evento a un recital de U2 por una marca y yo fui por un programa por 13C", señaló la actriz.

“Estaba en la calle y me encontré con un cuñado, me invitó a comer y ahí me presentó a Kabir. Fue flechazo de inmediato, no nos separamos más. Cuando regresé a Chile vivíamos cerca. Yo no lo podría creer, fue bien bonito”, señaló la actual conductora radial.

La mujer asegura que conocer al hijo de Engel fue algo que la cambió. "Estaba soltera viviendo mi soltería y abierta, dispuesta, venía de unos tropiezos, no estaba enchufando bien el cable, hasta que algo pasó que me iluminé y encontré la tapita para mi ollita”, agregó.

La actriz también tuvo palabras para su suegro, el tarotista Pedro Engel, quien, según Carola, "ha sido lo máximo, me comprende, me dice que su hijo ya no tiene devolución, es lo máximo”.

