"No sabía que mi familia era un problema para ti": La tensa discusión de Sole y Alonso en 'Como la vida misma'

27 nov. 2023 - 21:45 hrs.

Una tensa discusión fue la que vimos durante el episodio de este lunes 27 de noviembre de "Como la vida misma", entre Alonso (Diego Muñoz) y Sole (Sigrid Alegría).

Todo se dio en medio de la "luna de miel" que llevaron a cabo, la cual llegó varios meses después, debido a que no pudieron hacerla inmediatamente después del matrimonio por problemas de agenda, principalmente de Sole.

"No sabía que mi familia era un problema para ti"

Ambos se encontraban cenando cuando Alonso manifestó que le gustaría que su hijo, Benjamín (Alexander Tobar), vuelva a vivir con él a la casa familiar.

Sole le contestó que cree que eso puede pasar muy pronto, sin embargo, él manifestó sus reparos ante ese planteamiento, explicando los motivos.

"Ahora yo tengo trabajo, eso no es ningún problema. Pero en un par de meses más, la Carol (Octavia Bernasconi) va a tener su guagüita. Y eso, a los ojos de una jueza de familia... no sé, yo creo que ella va a pensar que eso es un entorno inestable para el Benja", expresó.

Sole discutiendo con Alonso

La cara de Sole manifestó sorpresa frente a lo que Alonso decía de su hija, sin embargo, el argumento que Alonso dio después, de seguro, no se lo esperaba.

"Y Joselo. Por favor, mi amor, no me malentiendas. Pero la jueza también puede ver, no sé, algo que pueda afectar al Benja", expresó, refiriéndose a la homosexualidad del hijo de Sole.

"Chuta... no sabía que mi familia era un problema para ti", se defendió Sole. Alonso aseguró que él no quiso decir eso, por lo que el personaje de Sigrid le pidió mayores explicaciones. La tensa discusión no continuó porque justo llegó un músico a amenizar el crispado ambiente que generaron los comentarios del padre de Benjamín.

