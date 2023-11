"Me encerró 16 horas": Amaya Forch recuerda terrorífico episodio que vivió durante su juventud en Europa

27 nov. 2023 - 09:15 hrs.

Un terrorífico episodio de su vida fue el que reveló recientemente en un programa de televisión la actriz y cantante, Amaya Forch.

La chilena recordó que durante su juventud se fue a vivir por un tiempo a Europa, buscando nuevos horizontes en su vida.

El terrorífico episodio de Amaya Forch

"Yo viví con mi mamá hasta los 17, a los 18 me fui a vivir con mi papá, a los 20 decidí que ya era adulta y a los 22 me fui a Europa, pero la verdad es que me fui enamorada", explicó en un programa de 13C.

Forch confesó que todos los años iba de vacaciones a Europa y cuando tomó la decisión de irse fue porque quería vivir allí. "Me lancé al amor, pero también me lancé al abismo y fue difícil. Fue muy duro", recordó.

Entre esas cosas duras que vivió, tuvo una experiencia similar a un secuestro, cuando estaba impulsando su carrera como cantante.

Amaya Forch

"Un productor musical me llevó a grabar un disco. Yo iba a ser la corista de una banda bien conocida, era un productor conocido, me llevó a su estudio de grabación, que no era su estudio de grabación", dijo.

Este productor la llevó a su casa, donde la mantuvo recluida durante una noche completa. "Me encerró ahí durante 16 horas, era su casa. Entonces llegué como a las 6 de la tarde, vi la puerta, le sacó la llave y me dejó salir como a las 8 de la mañana", indicó.

"Todo lo que sucedió ahí es algo que yo sé que tengo que contar en algún minuto y porque, cuando lo viví, yo decía 'esto que estoy viviendo no es real, no existe, no puede ser que exista'", dijo.

Sin entrar en mayores detalles, reflexionó señalando: "No entiendo que a alguien le pueda producir satisfacción resquebrajar el alma a otra persona, con qué derecho y sobre todo de mujeres. Con qué derecho".

