Pancha Merino recuerda en 'La Cabaña' millonaria estafa de la que fue víctima: "Quedé con mi cuenta corriente en cero"

La actriz y panelista de televisión Francisca "Pancha" Merino fue una de las invitadas al docu-show "La Cabaña" de Mega, donde repasó momentos importantes de su carrera y vida personal.

En el más reciente episodio del programa, Merino estuvo acompañada de la actriz y amiga Berta Lasala, el periodista José Antonio Neme y la exconductora de TV Katherine Salosny.

Mientras desayunaban, Merino recordó el difícil momento que atravesó hace algunos años, cuando fue víctima de una estafa por parte del mejor amigo de su exmarido, que además era el padrino de uno de sus hijos.

"Quedé con mi cuenta corriente en cero"

"Yo figuraba con una guagua de tres meses y me llaman del banco que me van a rematar la casa, porque tengo una deuda de 400 millones de pesos", partió contando.

En ese entonces, le pidieron firmar unos papeles en blanco, ya que ella era aval de su pareja en sus negocios, sin embargo, todo se trató de un engaño para falsificar su firma.

"Me estaban rematando porque yo había aceptado que tenía deuda con ellos", explicó. "Mi exmarido deshecho, hubo un problema familiar porque él también involucró a su padre", continuó.

Tal era la rabia que tenía, que su salud comenzó a deteriorarse. "Me llené de mucho odio, me enfermé, he tenido que ir sanando. Yo estaba muy mal, no podía entender que mis amigos cercanos me hicieran esta cuestión. Quedé sin auto, con Dicom y con mi cuenta corriente en cero".

Asimismo, señaló que sus problemas financieros terminaron afectando su relación con sus hijos en ese momento. "Me truncaron mi felicidad y mi capacidad de ser feliz con mis niños", lamentó.

