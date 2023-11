Luis 'Toco Toco' Pedraza cuenta por qué se alejó de la religión y dejó de ser pastor

26 nov. 2023 - 10:30 hrs.

El cantante Luis Pedraza, también conocido como "Toco Toco", por varios años estuvo íntimamente ligado a la iglesia evangélica, llegando incluso a ser pastor de dicho credo.

Un estilo de vida que llegó a su fin hace algún tiempo, de acuerdo a lo que reveló en un reciente programa de televisión, explicando las razones que lo llevaron a tomar esa decisión.

¿Por qué Luis Pedraza se alejó de la religión?

En un espacio de TV+, Pedraza explicó que "estuve involucrado mucho en la religión. Fui pastor durante 5 años. El contexto religioso le hizo mucho daño a mi vida, a mi relación".

Por lo anterior, reveló que ahora no sigue ninguna religión en específico, aunque sigue siendo creyente, desde una perspectiva menos ligada a la iglesia.

"Soy cristiano, creo en Dios, en Jesús, pero ya no soy el religioso que fui en algún momento", aseveró, criticando de paso a la religión y las personas que lideran los credos.

Luis Pedraza

"La religión aparta a la gente de Dios. Hay mucho dogma y doctrina de hombre. La gente es muy prejuiciosa, y me hicieron mucho daño, me decían: ‘Ahora ya no es hijo de Dios, ya no es cristiano. Se alejó'", lamentó.

El cantante incluso citó un pasaje de la Biblia para decir que ha sido víctima de los juicios de la comunidad a la que perteneció, pese a que el mismo libro religioso que ellos siguen llama a no juzgar a las personas. "A mí me da pena eso (que lo cuestionen), pero el mismo Cristo le dijo a María Magdalena: ‘Ni yo te condeno’. ¿Y qué hacemos nosotros? Criticamos y juzgamos, porque está en nuestro ADN", expresó.

"Eso me hizo daño. Por eso yo digo que la religión daña a las personas", reflexionó, a modo de cierre, el cantante.

Todo sobre Famosos chilenos