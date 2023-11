Exhuman cuerpo de Canserbero a casi 9 años de su muerte: ¿Qué hallazgos se hicieron?

24 nov. 2023 - 14:10 hrs.

Los restos del rapero venezolano Tirone José González Orama, más conocido como Canserbero, fueron exhumado a casi 9 años de su bullado fallecimiento.

El compositor fue encontrado muerto el 20 de enero de 2015 en las afueras de un edificio de la ciudad de Maracay, mientras que la causa de su deceso, en un comienzo, fue atribuida a un suicidio.

Antes de su fallecimiento, el denominado "mejor rapero de habla hispana del mundo" habría estado en el departamento de Carlos Daniel Molnar González, también conocido como "Stoperro", bajista de la banda de reggae Zion TPL, y quien murió ese mismo día en su vivienda, tras ser apuñalado.

La teoría del Ministerio Público en 2015 fue que el rapero "había ejecutado la muerte de Carlos Molnar para posteriormente quitarse la vida saltando al vacío de un décimo piso", explicó el fiscal General de la República de Venezuela, Tarek William Saab, quien criticó el trabajo de la fiscalía en torno al caso en ese entonces.

Reapertura del caso

Las causas de la muerte de Canserbero aún no están del todo claras, por lo que el Ministerio Público reabrió el caso y esta semana se exhumó el cadáver del compositor en el Cementerio Metropolitano del estado de Aragua.

Respecto a la investigación por las muertes de Canserbero y Carlos Molnar, "también está previsto realizar una autopsia psiquiátrica post-mortem de ambos fallecidos; en la que los expertos abordarán el entorno tanto familiar como de amistades cercanas de ambos", precisó Saab.

Por el hecho, el 21 de noviembre se imputó a quien sería la única testigo de los hechos, Natalia Améstica, pareja sentimental de Carlos Molnar; y a su hermano Guillermo Améstica, por presunta falsa atestación (testificación) y obstrucción a la administración de justicia.

¿Qué encontraron tras exhumar a Canserbero?

El Ministerio Público de Venezuela informó que tras exhumar el cuerpo de Canserbero, se determinó que las lesiones que presentan sus restos "son de tipo contundente y compatibles con caída de altura: no obstante, por ahora, no puede señalarse si hubo o no fuerza mecánica".

El cantante "presentaba diversas lesiones en su integridad de carácter contusas, las cuales algunas de ellas sorpresivamente no fueron explanadas en el protocolo de autopsia realizado el 20-01-15, tales como: fractura en su maxilar derecho y fractura en ambas extremidades superiores".

Tras los hallazgos, el fiscal general, Tarek William Saab, explicó que "si el cuerpo se precipitó en caída libre, tuvo que haber impactado en repetidas ocasiones con los obstáculos que había en la estructura del edificio, lo cual genera una caída irregular, por lo que se dificulta establecer como hecho cierto que Canserbero se lanzó o si hubo una fuerza externa que generó el impulso".

Las indagatorias también difieren de la primera línea de investigación que daba por hecho de que el rapero se había arrojado al vacío desde la ventana de la cocina en la vivienda de Molnar.

"El sitio donde finalmente se ubicó el cuerpo de Tirone en la primera investigación no corresponde al sitio donde realmente debió haber caído; por lo que se presume que fue movilizado de donde inicialmente cayó. Es decir, hubo una alteración del sitio del suceso", precisó Saab.

Otra de las conclusiones explicadas por el Ministerio Público hace que se presuma que la zona fue limpiada con lejía —cloro— o hipoclorito de sodio para eliminar rastros de sangre, o evitar su fijación en el sitio.

