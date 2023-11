"No hagan caso de medios amarillistas": "Quico" desmiente tajantemente padecer cáncer de próstata

23 nov. 2023 - 04:28 hrs.

¿Qué pasó?

Hace algunos días varios fanáticos del "Chavo del 8" se sorprendieron al saber que Carlos Villagrán, el actor detrás de “Quico” padece cáncer de próstata y que fue operado por esta afección.

Sin embargo, fue el propio intérprete de 79 años quien salió a desmentir tajantemente esta información.

¿Qué dijo Quico?

“Queridos amigos, estoy bien. No hagan caso por favor a medios amarillistas. Yo me encuentro con salud, estoy trabajando en Anaheim, Disneyland, gracias a Dios ya pasó todo", escribió en una publicación difundida en sus redes sociales.

La noticia de su supuesto diagnóstico de cáncer fue confirmada por People en Español. Sin embargo, al pasar las horas, el intérprete mexicano negó lo publicado por el citado medio.

¿Qué había dicho supuestamente?

La periodista Inés Moreno, contó en YouTube que "me acabo de enterar de otra persona que está enfrentando el cáncer y quimioterapias. Se trata de nada más y nada menos que Carlos Villagrán, él está enfrentando la enfermedad".

"Me acabo de operar de la próstata y nada más. Es la única operación que tengo, he salido de ella y le he dado gracias a Dios", declaró a varios medios de comunicación en Los Ángeles, Estados Unidos.

Consultado sobre si tomó las precauciones necesarias antes de someterse a una cirugía que puso en riesgo su vida, Villagrán declaró que aún no tiene listo su testamento.

