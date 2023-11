"Trabajo es trabajo": Este es el humorista que no descarta estar en el Festival de Viña tras fallido paso

23 nov. 2023 - 15:50 hrs.

Daniel Alcaíno con su personaje Yerko Puchento, en febrero de este 2023, tomó la decisión de bajarse del Festival de Viña del Mar, debido a que la producción cambió la parrilla programática del día en que debía presentarse.

A solo 6 días de iniciar el certamen, Alcaíno tomó la decisión de cancelar su espectáulo, debido a que el día en que fijaron su show, el 20 de febrero, lo hizo quedar con las artistas juveniles Tini y Emilia, cuando originalmente para ese día estaba Maná, banda que no pudo presentarse por problemas de salud de su vocalista.

"Esta decisión fue tomada luego de que la parrilla programática se modificara a raíz de la cancelación de Maná por razones de salud, lo que cambia en su totalidad el grupo etario del público que asistirá la noche del 20 de febrero, al anfiteatro de la Quinta Vergara", explicaron desde el Festival de Viña en un comunicado de prensa.

¿Volvería a negociar para estar en el Festival?

En el programa "Síganme los buenos", Daniel abordó la posibilidad de volver a negociar con el certamen para una eventual futura presentación.

"No soy rencoroso. No soy una persona rencorosa. Tendríamos que conversarlo con Jorge (López, su guionista), somos dos que tenemos que tomar la decisión", indicó.

Daniel Alcaíno como Yerko Puchento

Agregó que "trabajo es trabajo, nunca lo he rehuido. Me gusta ese vértigo, hay noches buenas y noches malas y seguimos. Uno se va recuperando nomás. Me gustan los desafíos, la adrenalina".

Cabe precisar que, por ahora, la organización no ha revelado los comediantes que podrían presentarse sobre la Quinta Vergara para el Festival de Viña del Mar 2024.

Todo sobre Festival de Viña