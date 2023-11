"Me daba lata dormir todos los días con alguien": Kathy Salosny explicó en 'La Cabaña' las razones de su soltería

26 nov. 2023 - 17:10 hrs.

En una de las dinámicas llamada "La Fogata de la Verdad" del docu-show de Mega, "La Cabaña", José Antonio Neme le preguntó a Kathy Salosny sobre su soltería y sus decisiones a la hora de formar una familia.

"En algún momento tuve la intención o el querer tener un proyecto de familia. No resultó. Ya tenía no sé, 38, cerca de 40 años. Entonces dije 'bueno, mi opción es mi carrera profesional'", manifestó la animadora, que vive en la zona costera de la región de Valparaíso.

"Me daba lata dormir todos los días con alguien"

La otrora conductora de "Extra Jóvenes" abordó también sus propias "mañas" cuando está en pareja, admitiendo que aquello puede ser una traba a la hora de entablar relaciones.

"Tengo que enfrentar mi propia historia. La verdad es que me daba lata dormir todos los días con alguien", aseguró, sacando carcajadas a los invitados de "La Cabaña".

Sobre la forma en que vive la relación de pareja, indicó que la dinámica es "yo en mi casa y tú en la tuya. Me costó mucho, con la última pareja que tuve, que él aceptara eso".

Respecto al futuro, Salosny manifestó que "yo no me cierro (a una relación). El amor no tiene edad, no tiene forma. Hay tantas formas de amar y sentirse amada. Yo en ese sentido me siento en la absoluta libertad para vivir la vida como la he querido vivir".

Discriminación en la TV

Consultada sobre si su situación la perjudicó en su carrera televisiva, la también locutora radial comentó que no cumplir con los cánones que se esperan sobre las mujeres sí la dejaron un poco de lado.

"La industria instala un estereotipo de mujer, o pretende hacerlo, y que tiene que ver con una mujer que no envejece, que no engorda, que no le salen canas, con una mujer que ojalá no opine tanto", declaró, para luego sentenciar que "hoy día las cosas han cambiado bastante, pero falta. Estamos con una brecha muy distante en muchos sentidos, entre mujeres y hombres".

