¿Quién es el médium Sebastián Lía? Tendrá una especial participación en La Cabaña

17 nov. 2023 - 21:30 hrs.

Este viernes 17 de noviembre se estrena el nuevo docu-show de Mega "La Cabaña”, el que se emitirá cada semana por las pantallas del canal después de Meganoticias Prime.

En La Cabaña, los espectadores podrán conocer los más profundos secretos de los famosos de la televisión, quienes irán a compartir un fin de semana en un grupo de cuatro personas.

Karen Doggenweiler será la anfitriona y quien guiará el programa, y prometió que "se van a sorprender al conocer facetas que nunca habíamos visto de ellos y secretos desconocidos...".

Pero la animadora de Mucho Gusto no estará sola, ya que La Cabaña también contará con la presencia del médium Sebastián Lía, el que visitará a las dos parejas de amigos que convivirán 48 horas frente a las cámaras que estarán grabando en todo momento y los ayudará a conectar con el más allá.

¿Quién es Sebastián Lía?

Sebastián Lía es un médium argentino y, según su página web, tiene 20 años de experiencia en este rubro. "Lo descubrí, no lo busqué. No pude parar de hacerlo. Es adictivo", asevera.

El médium es, además, agnóstico. "Eso ha sido el motor para meterme en este tema cómo me he metido. De manera laica, no esotérica, ni mística, ni religiosa, ni pseudocientífica. No soy un gurú. Transito esto con entusiasmo y asombro", cuenta en su sitio web.

Lía es también instructor de médiums y pertenece al colectivo Intangible Lab, donde ofrece diversos cursos para las personas que deseen aprender de esta labor paranormal, entre ellos un Diplomado en mediumnidad.

Sebastián Lía también tuvo un programa de televisión en TVN llamado Médium, el que se emitió en doce capítulos durante 2012 y tiene un libro: "Yo, Medium".

¿Quiénes son los primeros invitados?

En un emocionante primer capítulo nos adentraremos en las vidas de dos duplas de amigos, unos invitados de lujo que no se guardarán nada, a la hora de contar sus vivencias y anécdotas como parte de la farándula nacional.

“Lo encontraba Impulsivo, gritón y cahuinero”... así presentó Daniela Aránguiz a quien ahora es su gran amigo, el periodista Hugo Valencia, con el que compartirán un fin de semana en la cabaña.

Por otra parte, está la destacada cantante nacional Flor de Rap y la modelo Camila Recabarren.

¿Qué revelaciones nos esperan? ¿Qué sorpresas nos depara el interior de "La Cabaña"? No se pierdan el estreno este viernes después de Meganoticias Prime.

