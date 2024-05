"Ha nacido una estrella": Medios internacionales se rinden ante Alejandro Tabilo

Alejandro Tabilo no solo ha generado impacto en Chile por la tremenda actuación que ha tenido en el Masters 1000 de Roma, uno de los torneos más importantes del circuito, si no que también lo ha hecho internacionalmente.

Han sido diversos los medios internacionales que no han escatimado en elogios para el deportista nacional que ya se encuentra entre los cuatro mejores del torneo.

Luego de derrotar a Novak Djokovic en la tercera ronda de la competencia, el segundo chileno mejor posicionado en el ranking ATP, empezó a acaparar las miradas en el mundo del tenis. Y en estos últimos días ha demostrado que la victoria ante el número 1 del mundo no fue un accidente.

Después de dar el golpe a la cátedra, Tabilo derrotó a Karen Khachanov (16°) por un doble 7-6 y posteriormente hizo lo propio con Zhizhen Zhang (56°) por 6-3 y 6-4, siendo sin dudas una de las sorpresas del torneo, aun cuando inició el mismo estando en el puesto 32 del escalafón.

Todo lo demostrado por el nacional durante el transcurso de esta semana ha generado ruido en los portales deportivos. El reconocido medio español Marca destacó que "Ha nacido una estrella: elimina a Djokovic y se mete en sus primeras semifinales de Masters 1000 ¡sin perder un set!".

Por otro lado, Mundo Deportivo, también español apuntó que "El verdugo de Djokovic hace historia en Roma". En esa misma línea, el ATP Tour consignó que "Nadie despierta a Tabilo de su sueño en Roma".

En tanto desde Italia, La Gazzeta dello sport hizo hincapié en que "Tabilo sigue sorprendiendo".

Desde Tennis TV, la aplicación oficial para transmitir los partidos a nivel ATP, hicieron un registro más íntimo de las primeras acciones de Tabilo tras sortear con éxito el desafío de los cuartos de final.

A través de tres videos publicados en las redes sociales del servicio de streaming se ve el íntimo festejo del tenista con su equipo, además del tierno saludo que le da a su pareja.

POV: You have just made you're first Masters 1000 semi-final 🥹#IBI24 pic.twitter.com/cN0kh4DyFS