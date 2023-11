"Llegué postrado y Teletón me hizo volar": La increíble recuperación de Hernán Armijo tras ACV que le cambió la vida

11 nov. 2023 - 21:45 hrs.

Un accidente cerebrovascular cambió en 180 grados la vida de Hernán Armijo, un joven universitario de la comuna de Ovalle, en la región de Coquimbo.

A sus 23 años, Hernán estudiaba psicología, le gustaba hacer ejercicios, bailar break dance y su principal pasión era la realización de murales.

Su padre dejó su trabajo para cuidarlo

El accidente cerebrovascular que sufrió lo dejó totalmente postrado y en ese momento las probabilidades de que muriera eran de un 95%. Hernán, su padre, decidió dejar su trabajo en minería para dedicarse por completo al cuidado de su hijo.

Uno de los momentos más frustrantes que vivió la familia fue "ver que no podía avanzar en su recuperación", reconoció su papá, pero una de las doctoras que lo atendía en el hospital les recomendó acudir a la Teletón.

Hernán tras sufrir accidente cerebrovascular (Teletón)

"Después de un tiempo nos empezamos a dar cuenta de que Hernán empieza a mover sus manos y lo primero que mueve son sus dedos. Aprendió a comer, cuando tomó el tenedor por primera vez y se lo echaba a la boca, fue una cosa tan linda", recordó Hernán padre.

Papá fue la primera palabra que dijo cuando volvió a hablar

Cuando Hernán aún no recuperaba el habla, sí podía entender todo lo que decía el resto.

"Me frustraba mucho no poder sacar las palabras que tenía adentro, no las podía decir, me dolía", recordó el joven.

"Papa fue la primera palabra que dije porque él estaba ahí conmigo y yo antes lo trataba mal", sinceró.

La rehabilitación que recibió en la Teletón permitió que Hernán pudiera volver a hablar, a caminar y a ser totalmente independiente, incluso volvió a realizar murales.

"Llegué postrado y Teletón me hizo volar"

"Aquí lo ven sonriendo, de pie. Después de que nos dijeron que podía quedar paralítico sin hablar ni moverse. En Teletón comenzó a rehabilitarse y empezó a ser mejor, a caminar. Es una maravilla", dijo su padre en el Teatro Teletón.

Hernán Armijo en Teletón.

María Teresa Pérez, la madre de Hernán, complementó que "mi hijo ahora es una persona independiente totalmente, está haciendo las cosas que hacía antes".

Durante su participación en el Teatro Teletón, el joven también tuvo palabras para agradecer el apoyo que recibió de parte de su familia y de la institución.

"Los quiero mucho, son un pilar fundamental en mi vida, soy muy feliz, yo llegué postrado sin moverme sin nada y Teletón me hizo volar", finalizó.

