Teletón 2023: Así fue la llegada de la embajadora Amanda Meléndez junto a Don Francisco a la Matinatón

10 nov. 2023 - 13:30 hrs.

Don Francisco llegó junto a Amanda Meléndez, la niña embajadora de la Teletón 2023, a la Matinatón, instancia en la que los rostros de televisión se reúnen para motivar a las personas a donar.

Amanda tiene 8 años, vive con su familia en la comuna de Limache y se rehabilita en el Instituto Teletón Valparaíso desde los 7 meses de vida, cuando fue diagnosticada con parálisis cerebral y biparesia espástica.

La campaña solidaria para reunir dinero para el funcionamiento de los 14 institutos desplegados a lo largo del país se realiza este viernes 10 y el sábado 11 de noviembre.

Así fue la participación de Amanda en la Matinatón

Julio César presentó a Don Francisco junto a Amanda, que se mostró de pie y sonriente ante las cámaras. Mario Kreutzberger le preguntó si estaba cansada y ella dijo que no y que podía estar así "más o menos como dos horas".

"Yo en realidad soy muy energética. No tengo idea por qué, porque nací así me imagino, y no sé si lo sabían, pero yo nací un 18 de septiembre de 2015", comentó.

Consultada por Julio César cómo se siente con respecto a ser embajadora, dijo que "mi responsabilidad ha sido mucha".

Luego, recordó que "ahora se viene lo bueno porque ya estamos llegando (a la Teletón), de hecho ya estamos en 10 de noviembre, mañana se termina la Teletón, tan rápido dirán, sí, porque es 10 y 11 de noviembre... Espero que comiencen a donar en la cuenta 24.500-03".

Sobre qué es lo que más le ha gustado de ser embajadora de Teletón, respondió que "todo en realidad, porque ha sido todo muy entretenido".

