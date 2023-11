"Sola nunca estás": Hija de Helhue Sukni para en seco a la abogada por emitir criticado comentario

07 nov. 2023 - 16:10 hrs.

Durante este fin de semana, Helhue Sukni subió un video a sus redes sociales lamentándose de pasar sus días de descanso sola en su casa, sin la compañía de sus tres hijas.

“Estoy sola, tengo tres hijas, de las cuales cada una hace su vida, pero no me importa, filo, es lo que yo elegí, porque yo me separé. Así es la vida", expresó en el video que fue grabado por un vecino.

"Para de decir que llorar es de débiles"

Si bien se mostró algo triste, fue enfática en aclarar que si está sola es por elección. "Es lo que elegí, por ser una hueo... empoderada que me las creo todas, que no llora", indicó.

La abogada hizo hincapié en que pese a que quería soltar unos lagrimones por la situación que estaba viviendo, no lo haría.

"Tenía ganas de llorar, pero me aguanté, porque no se llora, no hay que llorar, no hay que ser débil en la vida. Llorar es ser débil y la tía Helhue no es débil. Igual me da pena, se me caen lagrimitas, pero lo importante es no llorar", aseveró.

Este comentario despertó las críticas de sus fans, incluyendo el de su propia hija, Widad, quien le reprochó dicho mensaje.

Al pie de la publicación la joven escribió, "sola nunca estás. ¿Quién es Pablo (vecino que la grabó)? Y para de decir que llorar es de débiles porque por comentarios como ese hay ene gente con problemas de salud mental. Te quiero mucho".

Su mensaje recibió cientos de "me gusta" y algunos comentarios, de parte de seguidores de la abogada, que coincidieron con su apreciación.

