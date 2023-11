"Ese humor que tienes es tóxico": Joselo discutirá con Marco por comentario homofóbico en "Como la vida misma"

03 nov. 2023 - 22:10 hrs.

En el capítulo de este viernes 3 de noviembre en "Como la vida misma", Joselo (Max Salgado) y su padre, Marco (Andrés Velasco), tuvieron una tensa discusión.

Todo ocurrió luego de que Marco bromeara con que a Thiago (Francisco Dañobeitía), no se le "notaba" su homosexualidad lo que molestó de sobremanera a Joselo.

La discusión de Joselo y Marco

"Si no nos cuenta yo el día del níspero hubiera cachado que era... es así...", alcanzó a decir Marco, frente a un enojado Joselo quien le preguntó, "¿Así cómo?".

"Así pos... que se le derrite el helado, que chutea pal otro equipo, que le gusta el pan con huevo", replicó Marco a modo de "chiste", lo que sobrepasó la paciencia de Joselo.

Marco discutiendo con Joselo

"¡Papá, puedes parar con la tontera! ¿Qué onda? (...) ¿Hasta cuándo?", le preguntó Joselo, a lo que su padre le contestó que él no tiene "nada contra los gays", algo que el personaje de Max Salgado no le creyó.

"Es que no se nota. Perdón que te lo diga, pero no se nota, porque tu no cachai' que todos esos chistes, todo ese humor que tú tienes es super rancio, papá. Es tóxico, y disculpa, pero es homofóbico", señaló Joselo a su papá, quien le dijo que él no era así y solo fue un chiste.

"Estás sensible, estás como muy sensible como tu tío Rene (Sebastián Layseca)", expresó Marco, agregando que ahora a la "generación de cristal no se le puede decir nada" y consultándole por qué le molestó tanto su "chiste", algo que Joselo no quiso contestarle.

