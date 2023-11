"No aguanto más este dolor": Nicole "Luli" Moreno revela que vive problema médico con angustiante mensaje

03 nov. 2023 - 10:10 hrs.

Un mensaje que preocupó a sus seguidores es el que publicó a través de sus redes sociales Nicole Moreno, también conocida como "Luli", durante la madrugada de este viernes 3 de noviembre.

Cuando eran cerca de la 1 de la madrugada, posteó un mensaje en el que expuso que ha sentido dolencias durante los últimos días.

"No aguanto más"

Sobre un fondo completamente negro, Luli escribió de entrada, "ya no puedo más. Llevo cuatro días con dolor estomacal y náuseas".

"Si mañana no amanezco bien sí o sí tendré que irme a la clínica", agregó la modelo, dejando de manifiesto que las dolencias que siente no han disminuido a lo largo de los días.

"Diosito, ya no aguanto más este dolor. Por favor, que se me quite", añadió por último la modelo, adjuntando una serie de emojis de manos rezando.

El accidente de Nicole Moreno

El pasado 12 de octubre, Luli sufrió un accidente de tránsito en la comuna de Las Condes, específicamente, en el sector de El Golf.

La mujer iba por calle Apoquindo y quería doblar hacia la derecha, "estaba a la altura de la embajada de España y ellos festejaban el 12 de octubre, así que la seguridad municipal puso unos conos en la pista más a la derecha. Así que tuve que cambiarme de carril", recordó en una conversación con Las Últimas Noticias (LUN) el 14 de octubre.

Al momento de cambiar de pista, Nicole expuso que señalizó, pero ahí ocurrió el choque. "El taxi que venía atrás no me cedió el paso y continuó. Me pegó en el lado delantero del auto".

"Me detuve y bajé del auto. Había personal de seguridad comunal y también Carabineros. Me puse súper nerviosa, me asusté porque nunca había chocado", dijo al mismo medio.

