Maura Rivera se lanzó con un nuevo emprendimiento desde Miami: "Quería salir de mi zona de confort"

En abril de este 2023, Maura Rivera decidió armar las maletas de toda su familia e irse directamente a vivir a Miami, Estados Unidos.

Desde allá, tanto ella como su marido, Mark González, manejan los negocios que tienen en Chile y también han visto nuevas oportunidades.

"Quería salir de mi zona de confort"

Uno de estos nuevos emprendimientos lo fundó Maura Rivera, quien abrió su canal de YouTube en donde realiza su programa "Haciendo patria", en el que entrevista a diferentes personalidades que se han ido desde Chile a vivir a la ciudad norteamericana.

"Hacer este programa fue idea mía, por lo tanto, hay un cariño más grande. Me encanta conocer gente y entrevistar. Se me ha hecho muy cómodo hacerlo, muy fluido. Me encanta", explicó en una conversación con Las Últimas Noticias (LUN).

Rivera reconoció que el sello diferenciador de su programa, es que solo se dedica a entrevistar chilenos que están en Miami, y con el paso del tiempo pretende irse a otros estados a entrevistar a nuevos connacionales que estén viviendo en Estados Unidos.

"La idea es conocer sus historias, saber por qué se vinieron, por qué están acá, cómo ellos viven acá. Que relaten sus experiencias, sus momentos complicados. Hay gente, por ejemplo, que estuvo a punto de tirar la toalla (rendirse) y hoy está increíble", destacó.

"Quería salir de mi zona de confort y experimentar algo que no había hecho, he ido aprendiendo y he recibido mucho feedback (retroalimentación) hasta ahora", aseveró.

