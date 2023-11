Joven promesa de la música ranchera: ¿Quién es Alanys Lagos?

02 nov. 2023 - 19:10 hrs.

Mientras los exponentes de la música urbana tienen gran visibilidad en nuestro país, los de la ranchera no se quedan atrás y se han encargado durante décadas de cosechar éxitos, sumando grandes fanaticadas.

Tal es el caso de Alanys Lagos, una joven cantante de 18 años que pese a cursar cuarto medio, ha recorrido todo el país cantando rancheras y ha conseguido impresionantes logros.

Algunos de ellos fueron realizar presentaciones en la Quinta Vergara, el Patagual, y el Movistar Arena, siendo en este último también telonera del icónico Pedro Fernández.

Los sueños de Alanys

En conversación con La Cuarta, Alanys reconoció que durante los primeros años de su vida no creía que iba a ser cantante.

"No le hacía nada al canto... de hecho, tenía la esperanza de ser bailarina. Yo no iba a ser cantante, iba a ser bailarina. Y después ya con el tiempo, a los seis o siete años, me fui dando cuenta que cantaba mejor. Pero el apoyo siempre estuvo ahí. Y de chiquitita que salía a los eventos junto a mi familia, ellos me hacían partícipe. Yo esperaba mucho el momento de salir a actuar. Ya después, llegó el momento de que empecé a cantar, iba a concursos, del colegio. Y gracias a Dios siempre me iba bien", contó al citado medio.

En la misma entrevista, la joven contó cuál es su mayor aspiración actual en cuanto a su carrera, tras haber pasado por "The Voice Chile".

"Mi sueño sería presentar mi propio show en el Movistar Arena. Pero llenarlo de arena, de maicillo donde se pone la gente parada, y hacer un show a caballo, con mi banda. Antes que cualquier otro, ese sería mi escenario ideal. El que quiero pisar sí o sí", dijo.

Una familia ligada a la música

Alanys es parte de la Dinastía Lagos, una familia dedicada a interpretar música ranchera con una particularidad: sus shows los realizan en su mayoría, montando caballos.

Tiempo atrás todo su clan apareció en el programa de Mega "De aquí vengo yo", cuya segunda temporada llevó como eslogan "Corazón ranchero", debido a que mostró la realidad de personas que dan su vida por esta música.

Hoy Alanys ya está consolidada como una estrella del canto, con su agenda copada de eventos. Uno de ellos se desarrolla por estos días; la gira que está realizando la Teletón por el sur de Chile.

