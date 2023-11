"Es un muy buen papá": Gala Caldirola destacó el rol paternal de su expareja Mauricio Isla

03 nov. 2023 - 12:10 hrs.

La influencer Gala Caldirola se encuentra actualmente en España, donde ha conseguido trabajo en una plataforma web donde ella sube videos hablando de su vida.

En uno de los más recientes episodios, Gala hizo un video mostrando cómo es pasar 24 horas con ella, conversando con la cámara de diferentes temas referentes a su vida, mientras la producción le hacía preguntas.

El rol de Mauricio Isla como padre

Una de ellas fue referida a si acaso con su expareja, Mauricio "Huaso" Isla, buscaban convertirse en padres al momento de serlo.

Al respecto, contestó que "no lo estábamos buscando, nosotros llevábamos muy poquito para mi gusto de relación, llevábamos un año, pero se dio así y bueno, como había mucho amor entre nosotros tomamos la decisión de seguir adelante y no me arrepiento para nada, es lo mejor que me ha pasado en la vida".

Gala Caldirola

Luego destacó que Mauricio Isla "es un muy buen papá", palabras que fueron ratificadas por Luz Elif quien se encontraba presente en la entrevista y aseveró que su padre es "muy bueno".

Caldirola también recordó el momento del nacimiento de la pequeña Luz, revelando que el parto se extendió por cerca de 13 horas, las cuales enfrentó sin anestesia epidural.

"Nunca le tuve miedo al parto, de hecho, tuve un parto natural de 13 horas y sin epidural, soy una campeona. Fue maravilloso, tuve una muy buena experiencia. También es verdad que practicaba mucho deporte y entonces físicamente estaba en forma y eso me ayudó a tener un parto muy saludable y un embarazo maravilloso", apuntó.

