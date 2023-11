"Me caí ayer": Karen Doggenweiler se resbaló por culpa de los granizos y casi se golpea su cabeza

03 nov. 2023 - 09:10 hrs.

Durante la tarde de este jueves 2 de noviembre, el sector oriente de Santiago quedó sorprendido luego de que cayeran grandes granizos.

Una lluvia inesperada fue la que se sintió en la capital, que además de granizos en las zonas cordilleranas, también trajo consigo truenos y relámpagos.

El accidente de Karen Doggenweiler

Durante la mañana de este viernes 3 de noviembre, Karen Doggenweiler contó en el "Mucho Gusto" detalles de un accidente que sufrió durante el jueves debido a los granizos.

"Nadie entiende nada, pero del clima, de lo que está pasando, ayer granizos (...) oye, me caí, me caí ayer, Gonza. Me caí, no sé si mostrarles o no (la herida)", partió contando.

La herida de Karen Doggenweiler

Luego narró que debido a la caída de las pequeñas bolitas de hielo, mientras estaba en el exterior de su casa sacando unos cojines, pisó uno, se fue de espalda y se lesionó, incluyendo un corte.

"Me pegué justo en el canto de una escalera. Por poco no me pego (en la cabeza)", explicó Doggenweiler, después de exponer su herida frente a las cámaras.

