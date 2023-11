Ingrid Aceitón cuenta detalles de cómo acude a trabajar a la TV con su hija de casi 2 años desde el Maule

03 nov. 2023 - 05:21 hrs.

¿Qué pasó?

La exchica reality e influencer, Ingrid Aceitón, con motivo de la pandemia de Covid-19 se trasladó a vivir a la región del Maule y en enero de 2022 se convirtió en madre.

Actualmente, su hija Ada tiene casi 2 años y contó cómo ha sido su experiencia viajando con su retoña a Santiago para grabar un programa de televisión.

La nueva vida de Ingrid

Ingrid en 2016 fue parte del reality “Volverias con tu ex” de Mega. Actualmente, reside en la comuna de San Rafael, distante a 238 al sur de la capital. En diálogo con Las Últimas Noticias dio detalles de cómo ha sido esta experiencia

“Voy a trabajar junto a Ada, y hasta el momento no he tenido problemas (…) Por ahora no es una alternativa para mí dejarla sola en casa, ya que ella aún está en lactancia”, contó la influencer.

Cabe señalar que Aceitón conduce el docurreality “Miss Model Chile”, que se emitirá a partir del próximo 11 de noviembre por Tevex Televisión.

Los viajes

“Nunca hemos estado más de un par de horas lejos y me siento muy afortunada por eso, lamentablemente no todas las mamás pueden tener ese beneficio y me puedo imaginar cuánto deben sufrir muchas de ellas”, explicó.

En tanto, agregó que “viajamos en bus, llenas de maletas con todo lo necesario para Ada. Ahora viajamos con mi mamá y la vez anterior con mi suegra. Tenerlas a ellas ha sido una gran ayuda”.

Cómo le da de amamantar

Sobre la lactancia contó que “me ha tocado en ocasiones pedir un ratio de permiso para darle pecho, así se calma esa necesidad de estar conmigo y yo también puedo seguir tranquila con mis grabaciones”.

“En el canal me han ayudado mucho en este proceso que es nuevo para mí. Han sido bacanes porque se han puesto en mi lugar, no cualquier jefe permite eso”, cerró.

