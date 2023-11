"Enamorada de este momento": Juliana Peixoto muestra romántica propuesta de matrimonio que le hizo Edu Vargas

02 nov. 2023 - 20:10 hrs.

Tras su fallido matrimonio con Daniela Collet, el futbolista chileno Eduardo Vargas anunció que de nuevo dará el "sí, acepto", esta vez con modelo brasileña Juliana Peixoto.

La pareja dio a conocer su relación a mediados de 2022, y hace unos días sorprendieron a sus seguidores de Instagram con una postal en la que Peixoto aparece mostrando su argolla de compromiso.

"Me voy a casar con el amor de mi vida (...) Me encanta cómo siempre te aseguras de complacerme. Me encantan nuestras risas diarias. Me encantan todos nuestros días juntos", escribió la joven en un post.

La romántica propuesta de matrimonio

Durante el fin de semana, Juliana compartió en su perfil un nuevo registro de la romántica propuesta de matrimonio que realizó el delantero nacional, quien se arrodilló para entregarle el anillo.

"Todavía enamorada de este momento… La propuesta de boda más perfecta del mundo", señaló la modelo en la descripción del video. Más tarde, su futuro esposo comentó "por siempre mi amor!! ¡Te mereces mucho más!".

En las imágenes ambos aparecen celebrando con copas en sus manos, mientras que de fondo se ve una piscina, velas y la frase "Marry me" (cásate conmigo).

¿Quién es Julieta Peixoto?

Juliana Peixoto es oriunda de Belo Horizonte, la misma ciudad en la que se encuentra viviendo actualmente el atacante. En su cuenta de Instagram, deslumbra con imágenes de sus sesiones fotográficas, puesto que trabaja como modelo para una agencia y es rostro de reconocidas marcas de maquillaje.

Asimismo, ha dejado ver que es profesional del área de la salud, compartiendo fotos de su día a día trabajando en un recinto médico.

