Céline Dion reaparece por primera vez a 3 años de ser diagnosticada con el síndrome de la persona rígida

02 nov. 2023 - 10:15 hrs.

La cantante canadiense, Céline Dion, reapareció esta semana por primera vez, luego de 3 años alejada de los medios de comunicación.

Cabe mencionar que Céline en 2020 se retiró de la vida pública, cancelando incluso conciertos agendados, debido a su síndrome de la persona rígida, que con el paso del tiempo ha ido limitando sus movimientos.

La reaparición de Céline Dion

El pasado lunes 30 de octubre, la intérprete de canciones como "All by myself", fue captada como público en un partido de hockey de los Montreal Canadiens contra los Vegas Goden Knights, en Las Vegas, Estados Unidos.

Celine Dion con su familia y jugadores de hockey

La cantante de actuales 55 años se le vio disfrutando del encuentro deportivo con sus hijos, René Charles de 22 años y los gemelos Nelson y Eddy, que actualmente tienen 13.

Dion incluso se dio el tiempo de darle su apoyo a los Montreal Canadiens, recomendándoles que, "permanezcan saludables, fuertes. Hagan lo que mejor saben hacer", reporta Infobae.

Céline Dion con la vicepresidenta de comunicaciones del hockey de Montreal, Chantal Machabeé

Actualmente, Céline Dion se encuentra residiendo en Las Vegas y es poco lo que se ha sabido de los avances en su estado de salud.

Tiempo atrás, su hermana mayor Claudette, contó a la revista Hello! que pese a que Céline recibe indicaciones médicas de los profesionales más destacados del mundo, no ha mostrado mejorías importantes.

"Es una enfermedad de la que sabemos muy poco. Hay espasmos, son imposibles de controlar", indicó al citado medio.

