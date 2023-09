"No es mucho lo que podemos hacer": Esta es la "terrible enfermedad" que padece Céline Dion

05 sept. 2023 - 11:05 hrs.

En diciembre de 2022, Céline Dion (55) reveló al mundo que había sido diagnosticada con el síndrome de la persona rígida. Desde esa fecha, la cantante canadiense se ha recluido para concentrarse en su recuperación, pero según las actualizaciones de su familia, esta no andaría del todo bien.

La hermana de la intérprete de "My Heart Will Go On", Claudette, reveló a la revista Hello! Canada cuál es el estado de salud de la artista.

"Es una enfermedad de la que se sabe muy poco", comentó en el medio. "Hay espasmos y son imposibles de controlar. ¿Has notado que hay personas que se levantan de un salto por la noche debido un calambre en la pantorrilla? Es un poco así, pero en todos los músculos", detalló.

"No es mucho lo que podemos hacer para apoyarla, para aliviar su dolor", explicó Claudette, quien además expresó que ahora sus deseos están puestos en la esperanza.

"Estamos cruzando los dedos para que los investigadores encuentren un remedio para esta terrible enfermedad", añadió.

¿Qué es el síndrome de la persona rígida?

El síndrome de persona rígida es un trastorno al sistema nervioso que se caracteriza por provocar espasmos en el cuerpo y una rigidez muscular progresiva, sobre todo en el tronco y el abdomen.

Suele afectar más a mujeres que hombres y las causas exactas de su origen son desconocidas, pero desde el portal de Enfermedades Raras explican que puede ser "el resultado de una respuesta autoinmune anormal en el cerebro y la médula espinal", además de tener un porcentaje de herencia genética.

¿Cuál es el pronóstico de la enfermedad?

Dependiendo de los síntomas de cada paciente, se definirá el pronóstico de cada uno. Según explican en el portal de Enfermedades Raras de Estados Unidos, mientras algunos pacientes tienen puntos del cuerpo específicos afectados, otros están constantemente rígidos.

"La progresión de los síntomas relacionados con el síndrome resulta en caídas frecuentes, que pueden llegar a ser peligrosas", escribieron.

Lo mismo ocurre con los tratamientos disponibles, pues estos han demostrado no ser igual de eficaces con todos los afectados, haciendo que su vida diaria se complique, de manera que suelen desarrollar trastornos de salud mental, como ansiedad o depresión.

Este artículo está diseñado para informar y no pretende dar consejos o soluciones médicas. Consulte siempre a su doctor o especialista si tiene dudas sobre su salud o antes de iniciar un tratamiento.

