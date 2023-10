Daniella Campos se lanza contra Daniela Aránguiz y la acusa de difamarla: "Es una persona tan mentirosa"

31 oct. 2023 - 10:50 hrs.

La exmodelo y panelista de televisión Daniella Campos se lanzó contra Daniela Aránguiz, a quien acusó de inventarle un amorío e infidelidad con la pareja de una exintegrante de "Mekano".

Es así, que Campos no descartó unirse a una posible demanda en contra de Aránguiz y del programa en donde emitió el rumor.

La arremetida de Daniella Campos en contra de Daniela Aránguiz

Todo comenzó cuando Aránguiz aún era panelista del programa Zona de Estrellas, y dio a conocer el rumor que involucraba a Campos con el novio de la ex "Mekano" Romina Sáez.

Al respecto, en un programa de TVMAS, Campos indicó que “(Aránguiz) estaba hablando mal de mí, pero como no tiene nada malo que hablar de mí, ella inventa una historia…”.

Daniella Campos / Instagram

“De que me estaba invitando a su casa en Orlando, pasamos a que me inventara un romance con mi segundo pololo, que se casó con otra señorita, y según ella yo habría tenido encuentros amorosos con esa persona”, agregó.

"Es una persona tan mentirosa"

Posteriormente, Daniella confesó que “la persona aludida como el amante mío, que es Roberto, me llamó por teléfono y me dijo: ’Yo voy a demandar a esta señorita’. Lo repitió dos veces”.

Es tras lo anterior que dio a conocer que: “Yo llamé a Rodrigo Sunico, ejecutivo del canal, que yo lo conozco hace muchos años… yo nunca había hecho esto, pero cuando vi el segundo capítulo, donde además ese lo repiten a cada rato, entonces fue como una semana del tema”.

“Yo le dije: ‘Mira, Rodrigo, me llamó Roberto y me dice que va a demandar a Daniela Aránguiz por lo que dijo en el programa, y si él demanda al programa, yo me voy a unir a esa demanda, y quiero que lo sepas por mí, porque no quiero que el rumor salga por otros lados’”, explicó.

En la misma línea, Daniella continuó disparando contra Aránguiz y manifestó que “tú no puedes herir y dañar a la gente, para salir dos minutos en pantalla”.

“Es una persona tan mentirosa en todo (…) Daniela Aránguiz deja de mentir”, sentenció.

