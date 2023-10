"Dijo que todas sus esposas son locas": Paula Pavic aborda polémica frase de Marcelo Ríos que le recordaron en redes

30 oct. 2023 - 20:10 hrs.

Tras su mediático quiebre con Marcelo "Chino" Ríos, la empresaria Paula Pavic ha mostrado a través de redes sociales que se encuentra completamente renovada, en especial, por su cambio de hábitos.

Pavic decidió embarcarse en el mundo del desarrollo personal, por lo que ha dejado su bajo perfil para publicar diariamente recomendaciones sobre independencia financiera y rutinas de ejercicios.

"Dijo que todas sus esposas son locas"

En este contexto, Paula abrió una dinámica de preguntas y respuestas para que sus seguidores le hicieran llegar sus dudas. Sin embargo, no solo le preguntaron sobre el contenido que sube, sino también sobre su vida personal.

Específicamente, Pavic fue consultada sobre el exnúmero uno del mundo: "El 'Chino' Ríos dijo que todas sus esposas son locas. ¿Será que él las vuelve así?".

Estas palabras no fueron del agrado de la influencer, quien contestó con todo. "Para las personas que están buscando alguna polémica, y que yo me refiera a algo que no tenga que ver con lo que yo digo o yo pienso, siento decepcionarlos".

Asimismo, aclaró que "no voy a entrar en polémica de qué opino o no opino de algo que dice una persona que tengo a un metro, que se lo puedo decir directamente a él. ¿Qué opino yo? Esa opinión queda para mí".

Recordemos que recientemente Marcelo Ríos se refirió al fin de su matrimonio con Pavic durante un programa de televisión, en el que destacó que "estamos en épocas diferentes de la vida".

El deportista también destacó que Paula "está metida en cosas que a mí no me gustan, y yo estoy metido en cosas que quizás a ella tampoco le gustan. No estamos en el mismo camino, no vamos alineados".

