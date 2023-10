"Mi interés no es ser del agrado de todos": Paula Pavic envía mensaje a sus detractores en Instagram

26 oct. 2023 - 11:25 hrs.

Paula Pavic, la esposa de Marcelo Ríos, desde hace varios meses decidió hacer un cambio de vida y hábitos, los cual ha compartido a través de sus redes sociales.

En Instagram ha hecho gala de estas modificaciones, las que incluyen exigentes rutinas de ejercicios y, además, recomendaciones para lograr la independencia financiera.

Paula Pavic enfrenta a detractores

Sin embargo, sus mensajes no siempre han sido bien recibidos por parte de sus seguidores, quienes han mostrado sus reparos frente a este nuevo contenido que comparte a través de sus redes sociales.

Frente a aquellos mensajes de sus detractores, Paula decidió realizar un "alto" y escribir un comunicado en el que exige que, a quien no le gusten sus publicaciones, la dejen de seguir.

"Les quiero contar algo, yo no soy moneda de oro para que todos me quieran. Mi interés no es ser del agrado de todos, así es que a los que no les agrade mi contenido o lo que ven en mi cuenta, háganse un favor y no me sigan o no vean mis publicaciones. Así no me tendrán en su mente", enfatizó.

Por otra parte, también le envió un mensaje a quienes de verdad se interesan en el contenido que publica en sus redes sociales.

"A los que conectan conmigo y con mis pensamientos, bienvenidos, porque estaré más activa que nunca, y me tendrán en sus corazones como yo a ustedes", concluyó.

