"La vida es para pasarlo bien": Kel Calderón revela por qué no se ha casado todavía

26 oct. 2023 - 10:20 hrs.

La influencer chilena Raquel "Kel" Calderón habló sobre su vida amorosa y también por qué hasta el momento no ha decidido contraer matrimonio.

Desde que está en el mundo del espectáculo, Raquel ha expuesto públicamente haber sido novia de Javier Castillo de "BKN", Pablo Schilling, Pangal Andrade y "Toto" Torrealba. Actualmente se encuentra en una relación con el chef Renzo Tissinetti.

¿Por qué nunca se ha casado?

Esta semana, a su cuenta de TikTok, Kel Calderón subió un video sumándose a la tendencia del "No me importa", en el que los usuarios dan a conocer cosas que para ellos no tienen relevancia.

En este sentido, uno de sus puntos fue que "no me importa nada cuando las personas dicen que he tenido muchos pololos y que no me he casado, que no logro que mis relaciones terminen en matrimonio".

"No me importa, la vida es para pasarlo bien", agregó, asegurando luego que "si esa relación ya no servía, next (siguiente). Así que no me importa cuántos pololos he tenido", sentenció.

Kel Calderón y los horarios laborales

Además, uno de los 10 puntos que despertó una polémica en los comentarios de su TikTok, fue el referido a sus hábitos laborales con la gente que trabaja con ella.

"No me importan los horarios de trabajo. Sí sé, me van a funar, pero en verdad, no me importa ese horario de 8 a 5 (pm), lo que sea. Sí necesito algo de pega y es domingo a las 4 de la mañana, te voy a mandar ese audio igual, y si es urgente ,te voy a meter 18 llamadas perdidas", aseveró.

Luego comprobó ese punto con uno de sus trabajadores, Patricio, quien fuera de cámara confirmó esta actitud de Calderón, diciendo que "así es".

