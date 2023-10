Maca descubrirá la infidelidad de Hernán en 'Generación 98': "¿Por qué no asumes de una vez?"

25 oct. 2023 - 23:45 hrs.

Este jueves 26 de octubre se emitirá un nuevo capítulo de la exitosa teleserie nocturna de Mega, "Generación 98'", que se trasmite de lunes a jueves, desde las 22:30 horas, después de Meganoticias Prime.

En el avance, Cota (Luz Valdivieso) y Paula (Josefina Montané) se estarán besando apasionadamente y "la turca" (Francisca Imboden) las comenzará a observar desde la puerta.

Juanjo (Nicolás Poblete) llamará a Valentina (María Gracia Omegna) para preguntarle cómo está Javiera (Paloma Moreno) tras enterarse de que Gonzalo (Nicolás Oyarzún) y Martita (Daniela Ramírez) tienen una relación.

"Menos mal no tuvieron hijos, yo me imagino si mis hijos pasan por algo así y se me quiebra el alma de solo pensarlo", dirá Vale.

Martita y Gonzalo, fueron a una fiesta con Robin (Gabriel Urzúa) y un hombre a quien conoció hace poco.

Martita y Gonzalo en "Generación 98'"

Allí Gonzalo hará una impactante confesión a la enfermera. "Hablé con la Javi, le dije la verdad, que estoy completamente enamorado de ti y que estaba en tu departamento", sincerará.

Robin, en tanto, quedará sorprendido luego de ver quién es la persona que está haciendo un show de transformismo en el bar donde está con su cita.

Maca descubrirá la infidelidad de Hernán

Finalmente, Maca (Constanza Mackenna), quien contrató detectives privados para seguir a su marido Hernán "Chico" Olmedo (Gabriel Cañas), recibirá unas reveladoras fotografías.

La mujer obtuvo una imagen en la que su esposo aparece besando a Pitu Mardones (Lorena Bosch).

Maca recibirá foto de Hernán besando a Pitu (Generación 98')

"¿Dónde estabas?", le preguntará enojada a su marido, quien le contestará que se encontraba tomando una pastilla para dormir porque está desvelado.

"Yo creo que no te va a servir mucho la pastilla para dormir porque vamos a pasar de largo (...) ¿Por qué no asumes de una vez que estás agarrando a tu excompañera de colegio?", cuestionará Maca.

¿Cómo se defenderá Hernán? Eso lo conoceremos en los próximos capítulos de "Generación 98'", que se emite de lunes a jueves por las pantallas de Mega. Los episodios se pueden ver 24 horas antes de su estreno en televisión, a través de MegaGO.

