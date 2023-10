"No tenías por qué separarme del Benja para sentirte mamá": Alonso y Octavia discutirán en 'Como la vida misma'

19 oct. 2023 - 21:20 hrs.

En el próximo capítulo de "Como la vida misma", Octavia (Ingrid Cruz) y Alonso (Diego Muñoz) nuevamente tendrán un enfrentamiento por su hijo Benjamín (Alexander Tobar).

Una discusión que llegará luego que el pequeño fuera retado en el colegio, debido a que estaba leyendo cómics durante el horario de clases.

La discusión de Octavia y Alonso

En el avance del siguiente capítulo, veremos que Octavia y Alonso discutirán en el departamento de ella, luego que ambos tuvieran una conversación con Benjamín sobre su comportamiento.

Durante la conversación, el personaje de Ingrid Cruz asegurará que "yo sé que tú tienes la peor imagen de mí en este minuto, pero yo no quiero que el Benja sufra ni tú tampoco".

"Yo sé que tienes la peor imagen de mí como mamá", reiterará Octavia, recibiendo luego una dura recriminación de parte de Alonso.

"No tenías por qué separarme del Benja para sentirte mamá. Por favor, no te mientas Octavia ni tampoco le mientas al resto, porque tú esto no lo estás haciendo por el Benja. Esto tú lo estás haciendo por ti", sentenciará el rol de Diego Muñoz.

Los estrenos de los capítulos de las teleseries de Mega los puedes ver por la señal en vivo o en forma anticipada suscribiéndote a Mega Go. También revisa los avances y mejores momentos aquí.

