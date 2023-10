Pitu y 'Chico' Olmedo son captados en medio de apasionado beso en "Generación 98'"

19 oct. 2023 - 23:30 hrs.

En el capítulo 80 de "Generación 98'", la exitosa teleserie nocturna de Mega, se vivió un impactante momento.

Hernán "Chico" Olmedo (Gabriel Cañas) y Pitu Mardones (Lorena Bosch) retiraron medio millón de dólares en efectivo para dar inicio al proyecto de Punta Virgen, con el que buscan vengarse de sus excompañeros de curso por el bullying que sufrieron.

El apasionado beso entre Pitu y "Chico" Olmedo

Cuando se trasladaban con el millonario monto, el empresario comenzó a sentir que estaban siendo perseguidos por un motociclista.

Frente a esto se empezó a desesperar y le pidió al chofer del vehículo que los trasladaba que se detuviera, y se bajó para encarar al motorista.

Hernán persiguiendo al motorista en Generación 98'.

"¡¿Qué te pasa hijo de …?! Me quieres cag... Me quieres cag… conch…", expresó, ante lo que el conductor de la motocicleta solo arrancó, ya que el robo no estaba dentro de sus intenciones.

Pitu intentó calmar a su amigo y le comenzó a decir que todo iba a estar bien.

"El plan no es perfecto. No sé qué estoy haciendo", señaló Olmedo entre lágrimas, mientras que su excompañera de colegio le entregó palabras de motivación.

"Eres un genio, te mereces lo mejor de esta vida", le dijo ella, para luego aprovechar el momento de cercanía y darle un apasionado beso a Hernán.

Pitu y Hernán en "Generación 98".

El beso entre la pareja no será todo, ya que la infidelidad de Hernán será capturada por una misteriosa mujer, quien fotografió el romántico momento.

