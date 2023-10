"Una lucha diaria": Fernando Solabarrieta habla sobre su proceso de rehabilitación del alcoholismo

17 oct. 2023 - 16:10 hrs.

El periodista especializado en deportes Fernando Solabarrieta hace algunos meses confesó que se encontraba en un proceso de rehabilitación debido a su adicción al alcohol.

Solabarrieta estuvo durante cuatro meses en una clínica especializada en adicciones ubicada en México, la cual lo mantuvo totalmente aislado del mundo exterior.

"Una lucha diaria"

Ahora, en un programa de Zona Latina, Fernando Solabarrieta abordó lo que ha sido todo su proceso de rehabilitación, explicando de entrada que tomó este camino debido a "una sugerencia de mi familia y de un amigo, que le habían hablado muy bien de este lugar".

Sobre por qué decidió hacer público su tratamiento, indicó que "me parecía (correcto) decir en lo que había estado, agradecer el cariño de mi familia, el cariño de muchos que se mostraron muy cercanos y cariñosos a mí".

Fernando Solabarrieta

Si bien comunicó lo que fue su rehabilitación, lo cual puede servir como guía para quienes se encuentren pasando por un proceso de adicción, el periodista enfatizó en que él no se siente un referente.

"Yo no soy referencia de nada, tampoco un ejemplo de nada. Para mí esto es una lucha diaria, esto no ha terminado para mí, entonces mal podría mostrarme como ‘mira, esto terminó para mí, tuve un final feliz’. Esto es una lucha diaria para mí y estoy peleándola", expuso.

¿Qué es la "lucha diaria" para él? Al respecto, contestó que "la lucha diaria es preguntarte quién eres, saber por qué tu cabeza te dice cosas que no entiendes, por qué estás pensando en cosas que no deberías pensar, por qué después de todo lo que ha pasado, no está todo bien".

