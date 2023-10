"Nunca he tenido un dolor tan grande": Iván Arenas revela que tendrá que someterse a una cirugía por problema de salud

14 oct. 2023 - 19:45 hrs.

El comediante Iván Arenas, conocido por su nombre artístico de "Profesor Rossa", reveló el delicado estado de salud en el que se encuentra, por el que tendrá que someterse a un procedimiento médico.

Arenas detalló cómo descubrió qué era lo que lo estaba afectando y cuál es su estado de ánimo tras enterarse de su diagnóstico.

El diagnóstico de salud de Iván Arenas

El humorista comentó en un programa de TV+ que una noche, mientras dormía, despertó con un dolor en la espalda. “Nunca he tenido en mi vida un dolor tan grande, yo creo que más grande que el del infarto”, reveló.

A la mañana siguiente fue a un centro hospitalario en Santiago, donde le realizaron algunos exámenes. Luego, el médico que le comentó: “tienes dos cálculos en el riñón más grande que la cres…”.

“Me dijo ‘mira, el mínimo son 5 milímetros para que pase por la uretra, y tú tienes uno de 2,7 centímetros y el otro es de 1,7 centímetros, por dónde te va a pasar esa hue…’”, relató.

El comediante aclaró que aún no se ha operado y que, en cambio, “lo que me hicieron ahora fue meterme un catéter” y que está “en espera a que todo esto se mejore, que no haya infección. No tengo ningún dolor, nada”.

“Me dieron un mes de recuperación de esto para ahora operarme, así que estoy pa’ la ca…, pero contento, bien”, aseguró.

