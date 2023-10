A dos años de dejar Chile: Así es la nueva vida de la cubana Mey Santamaría en Miami

14 oct. 2023 - 11:22 hrs.

La cubana Mey Santamaría llegó a chile cuando tenía 19 años. Tras 25 años en el país, donde formó familia, se fue a Miami junto a su esposo e hijos.

En Estados Unidos lleva 2 años, donde se encuentra feliz, según confesó en una entrevista. Y esa opinión la mantiene pese a que no trabaja en televisión.

Ir a la siguiente nota

¿Qué dijo Mey desde Miami?

En entrevista con LUN, Santamaría aseveró que “para nadie es una sorpresa que a mí me costó mucho ser mamá. De las dos formas (Mía es adoptada), y en la cuarentena el dedicarme 100% a ser mamá fue descubrir lo que anhelo: Estar ahí cada segundo... Cambiaron mis prioridades, dedicarme a mis hijos y mi marido es lo que me tiene plena, me llena y me mantiene en paz”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mey Santa Maria (@mey_santamaria)

Consultada por cómo es su vida en Miami, aseveró que “el clima es maravilloso... Lo único que no me gustaba de Chile era el frío... No podría decir que extraño la TV, porque no es así. Sí extraño animar y compartir con la gente en persona, eso me llenaba de energía, pero no se compara con el ahora estar al cien dedicada a mi familia”.

Mey también habló de su nuevo trabajo en ciudad norteamericana: Ahora es agente inmobiliario.

“Cuando llegue no sabía si arrendar, comprar o a qué colegio podía poner a mis hijos... Conocí a Juan Francisco Labbé y Ángela Ascui, que tienen una empresa en Miami y en Chile. Ellos le ayudaron, entre otros rostros, a Maura Rivera y Mark González... Con ellos entendí lo importante que es ayudar a otras familias a ahorrarse tiempo, malos ratos y dinero cuando desconoces cómo es el paso a paso acá”, relató.

Finalmente, expuso que “me defiendo con el inglés... Mis hijos hablan inglés increíblemente, así que me ayudan si es necesario... Lo más importante es vencer la vergüenza y hablarlo para soltar la lengua”.

Todo sobre Famosos