"No me cedió el paso": Nicole 'Luli' Moreno explica cómo fue el accidente de tránsito que protagonizó en Las Condes

14 oct. 2023 - 09:15 hrs.

Nicole Moreno, también conocida como "Luli", sufrió un accidente automovilístico en la comuna de Las Condes el pasado día jueves.

La modelo y exchica reality protagonizó un siniestro en el sector de El Golf de la mencionada comuna, el cual documentó a través de sus redes sociales.

Ir a la siguiente nota

¿Cómo fue el accidente de "Luli"?

Un poco más relajada y con los trámites respectivos ya avanzados, "Luli" dio detalles de su accidente al diario Las Últimas Noticias (LUN).

La mujer iba por calle Apoquindo y quería doblar hacia la derecha, "estaba a la altura de la embajada de España y ellos festejaban el 12 de octubre, así que la seguridad municipal puso unos conos en la pista más a la derecha. Así que tuve que cambiarme de carril", recordó.

Al momento de cambiar de pista, Nicole expuso que señalizó, pero ahí ocurrió el choque. "El taxi que venía atrás no me cedió el paso y continuó. Me pegó en el lado delantero del auto".

"Me detuve y bajé del auto. Había personal de seguridad comunal y también carabineros. Me puse súper nerviosa, me asusté porque nunca había chocado", dijo al mismo medio.

El choque de "Luli"

La exchica reality subió un video a sus historias de Instagram con el sonido de una canción melancólica, mostrando el lugar donde chocó y su vehículo, un Audi, el cual estuvo involucrado en el accidente.

Horas después, desde el baño de su gimnasio, Nicole grabó un video frente al espejo, actualizando en parte la situación que vivió.

"Luego de tantos trámites en el seguro por lo sucedido, a quitar los nervios", redactó junto a un emoji de un auto y unas manos abiertas.