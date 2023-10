"No estoy mejor lejos de mi papá": Benjita enfrentará en duros términos a su madre en 'Como la vida misma'

13 oct. 2023 - 21:15 hrs.

En el próximo capítulo de "Como la vida misma" veremos que Octavia (Ingrid Cruz) con su hijo, Benjamín (Alexander Tobar), tendrán una fuerte discusión.

Todo se dará durante la mañana, a la hora del desayuno, luego de que Benjamín pasara la primera noche en casa de su madre, tras la decisión de la justicia.

Recordemos que el niño, por orden judicial, tendrá que vivir de forma definitiva con su madre, mientras que su padre, Alonso (Diego Muñoz), podrá verlo de forma esporádica durante algunos fines de semana.

"No estoy mejor lejos de mi papá"

Esta noticia alegró a Octavia, pero tiene algo triste y enojado a Benjamín. Así se lo hará saber en el siguiente episodio el pequeño a su madre.

El personaje de Ingrid Cruz llegará con una bandeja de desayuno hasta la pieza de su hijo, quien al recibirla la recriminará en duros términos.

Benjamín enfrentando a su madre

"Me mentiste. Tú me prometiste que si yo le decía a esa señora lo que yo sentía, era para que estuviera mejor, y yo no estoy mejor lejos de mi papá", le reclamará.

Octavia intentará calmar al pequeño, recordándole que lo podrá seguir viendo, sin embargo, para el niño no es suficiente y le dirá: "Pero no como antes".

Cansado de la discusión, Benjamín además le exigirá a su madre que se retire de la habitación. "Me puedes dejar solo", expresará, a lo que Octavia señalará que continúen hablando. No obstante, Benjamín mantendrá su idea fija y le reiterará que se vaya de su pieza.

