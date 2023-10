"Quise ser sincera": Vesta Lugg desclasifica el motivo que la llevó a revelar infidelidad de su ex Pablo Galdames

13 oct. 2023 - 13:20 hrs.

"11 mil kilómetros" es el nombre de la nueva canción de Vesta Lugg, cuya letra es de amor y desamor, inspirada en su quiebre con el futbolista Pablo Galdames, con quien tuvo una relación de cerca de 4 años.

Parte de sus versos dicen: "11 mil kilómetros, nos volvimos tóxicos, tú no tienes la culpa, yo no tengo la cura. 11 mil kilómetros fueron mucho para los dos, ya no me llegan tus besos por el phone (teléfono)".

Cabe precisar que son poco más de 11 mil kilómetros los que separan a Santiago, donde vive Vesta Lugg, de la ciudad de Génova, en Italia, donde Pablo Galdames jugó durante dos años. De ahí viene el nombre de la canción.

Pablo Galdames y Vesta Lugg

Vesta Lugg reveló infidelidad de Pablo Galdames

Hace algunos días, Vesta Lugg reveló, en un video subido a su TikTok, que el fin de su relación con Pablo Galdames se debió a una infidelidad.

La cantante chileno-canadiense expresó que le dolió esta traición debido a que previamente habían conversado sobre abrir la relación, y así cada uno tener romances paralelos con otras personas, pero manteniendo su vínculo.

"Le ofrecí varias veces una relación abierta y ninguna de las veces quiso, porque no podía estar con otra amándome a mí y no podía soportar que yo estuviese con alguien más. Finalmente decidió romperlo todo siéndome infiel", declaró la artista.

¿Por qué Vesta Lugg hizo pública la infidelidad de su ex?

Ahora, en una entrevista con Las Últimas Noticias (LUN), la cantante explicó por qué decidió contar públicamente la infidelidad de él.

"Me di cuenta que estaba protegiendo a otra persona al no ser transparente conmigo misma y aceptar que me habían sido infiel, quise reconocerlo de forma artística y públicamente. No porque mi relación haya sido pública me distancia de la experiencia que vivimos tantas mujeres y por eso quise ser sincera", concluyó.

