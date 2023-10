Benja vivirá con su madre de forma permanente: Así será el triste adiós de Alonso y su hijo en "Como la vida misma"

11 oct. 2023 - 15:10 hrs.

Durante el episodio de este miércoles 11 de octubre en "Como la vida misma", veremos la triste despedida entre Alonso (Diego Muñoz) y su hijo, Benjamín (Alexander Tobar), tras haber conocido la resolución del tribunal.

Y es que en el capítulo que ya está disponible en MegaGO, veremos que la jueza decidirá que Benjamín viva de forma definitiva con su madre, Octavia (Ingrid Cruz), y que en adelante sea Alonso quien lo visite de forma regular.

La despedida de Alonso con Benjamín

Tras conocer la resolución, Alonso se dirigirá a una sala especial en donde estará Benjamín, esperando los resultados del juicio.

Allí, serán Alonso y Octavia quienes le contarán al niño la decisión. "Con la mamá vamos a tener que ponernos de acuerdo acerca de cuáles van a ser los días que vas a pasar conmigo. Pero nos vamos a ver todo el rato, nos vamos a ver siempre", dirá el personaje de Diego Muñoz.

Alonso contándole la resolución a su hijo

Benjamín, tras oírlo, le dará un largo abrazo y le preguntará por qué el tribunal decidió eso. "No me hicieron caso, yo les dije que quería vivir con los dos. No me hicieron caso. ¿Por qué no me hicieron caso?", expresará con la voz entrecortada por la tristeza.

Tras unos minutos, la psicóloga que trabaja en esa sala les pedirá que se retiren. Antes de irse, el niño le dirá "te amo papá", frase que será respondida por Alonso, quien le indicará que "no sabes cuánto te amo yo, mi pollito, no tienes idea".

Benjamín despidiéndose de su papá

