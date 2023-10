"¿Y si muestro todos los mails?": Sigue el enfrentamiento entre Arturo Vidal y Marité Matus en redes sociales

11 oct. 2023 - 09:15 hrs.

Un martes marcado por el conflicto fue el que vivieron este 10 de octubre Marité Matus y Arturo Vidal, en medio de acusaciones cruzadas sobre el cuidado de los tres hijos que tienen en común.

El primero en azuzar el conflicto fue Arturo Vidal, quien publicó en sus redes sociales una noticia sobre una madre que fue encarcelada por no dejar a su expareja ver a su hija.

Sin mencionar a Marité, Vidal escribió: "Todos los padres tenemos el mismo derecho". Esta historia llegó a las redes sociales de la influencer, quien le contestó con todo.

Marité y Arturo se enfrentan

"¡El derecho es de los niños! Los cuales los vulneras cada vez que puedes, como dejarlos plantados, mentirles que estás en Brasil (cuando estás en Chile). Cuando te piden que vayas a fútbol (y tienes otras prioridades). Cuando hay que pagar la pensión y no lo haces, cuando te pido que por una vez lo lleves al psicólogo y te equivocaste y te fuiste a otro lado. Podría seguir...", escribió una furiosa Matus.

Pero eso no quedó ahí. Y es que Vidal contraatacó, publicando pantallazos de una conversación, en los cuales le informaba que él iría a buscar a sus hijos, algo que ella le negó.

Para comentar esta situación, sobre los pantallazos escribió: "Desde que estoy en Chile he solicitado innumerables veces poder pasar tiempo con mis hijos, lo cual se me ha negado siempre. Hoy quise pasar tiempo con ellos y nuevamente no me lo permitieron. A mis hijos nunca les ha faltado nada y si la gente supiera la verdad y todo lo que he dado por y para ellos, entenderían al fin que el malo aquí no soy yo".

"Mi prioridad siempre han sido ellos, hoy me encuentro en proceso de terapia y gimnasio con el fin de recuperarme y poder seguir trabajando para el futuro de mis tres pequeños, todo es pensando en ellos", agregó.

"¿Y si muestro todos los mails?"

Pero si Vidal pensaba que Marité Matus se quedaría callada ante esta historia, no fue así. Y es que la mujer nuevamente le respondió, sobre un pantallazo de esta historia.

"Me encantaría que lo escribieras tú y no tu asistente. ¿Y si muestro yo todos los mails (correos)? Sobretodo, del tema de Iván Valenzuela", redactó Marité, trayendo a colación el tema del exasesor de Arturo, que habría estafado en un negocio al futbolista.

